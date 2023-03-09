Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Москва установила порядок...

Москва установила порядок отбора аптек для эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

09.03.2023
12:14
Артем Косенок

Москва стала первым регионом, участвующим в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных препаратов, который принял порядок отбора аптек для пилота. Также после обсуждения будет утвержден регламент информационного взаимодействия при формировании и использовании рецептов на препараты, описывающий технические особенности реализации эксперимента, сообщили в департаменте здравоохранения.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Информация о том, что регламент эксперимента не разработан и ни один из маркетплейсов к пилоту до сих пор не подключился, «представлена в неверном ключе». Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как пояснили в ведомстве, постановление об утверждении порядка проведения эксперимента было опубликовано 25 февраля и вступало в силу с 1 марта. Только на его основании субъекты могли разработать и принять локальные нормативные акты, утверждающие собственный порядок проведения пилота. В Москве еще до официального опубликования документа прорабатывался алгоритм дистанционной продажи рецептурных лекарств и неоднократно обсуждался с представителями агрегаторов и аптечных сетей.

Приказ о порядке отбора медицинских и аптечных организаций для участия в эксперименте (№ 212 от 06.03.2023) опубликован на этой неделе, 6 марта. В результате Москва первой из трех субъектов — участников эксперимента приняла и опубликовала соответствующий нормативный акт, сообщили в департаменте. Также там добавили, что после обсуждения будет утвержден регламент информационного взаимодействия при формировании и использовании рецептов на лекарственные препараты, описывающий технические особенности реализации эксперимента.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов официально стартовал 1 марта 2023 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН. Эксперимент продлится три года. При этом купить рецептурное лекарство в аптеке пока невозможно, писал ранее «ФВ». «Нет нормативно-правовых актов. Без них никто не может начать работу», — пояснил изданию один из участников эксперимента, пожелавший остаться анонимным.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.