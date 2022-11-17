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Москва заключит еще...

Москва заключит еще четыре офсетных контракта на поставку лекарств

17.11.2022
13:23
Артем Косенок

Мэрия Москвы планирует заключить четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух—четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарств.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Москва намерена заключить четыре госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Для этого проведут электронный конкурс. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Москвы.  

По условиям контрактов поставщики-инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух—четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. В их числе иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты.

Правительство Москвы примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб. Таким образом, в городе появятся четыре новых импортозамещающих высокотехнологичных производства, отметили в мэрии.

Ранее Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд руб., а объем закупок — 72,7 млрд руб. Четыре из них предусматривают организацию производства лекарств и медизделий («Биокад», «Р-Опра», «Гемамед», Московский эндокринный завод), один — производство детского питания («Вимм-Билль-Данн»).

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