Москва заключит еще четыре офсетных контракта на поставку лекарств

Москва намерена заключить четыре госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Для этого проведут электронный конкурс. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Москвы.

По условиям контрактов поставщики-инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух—четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. В их числе иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты.

Правительство Москвы примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб. Таким образом, в городе появятся четыре новых импортозамещающих высокотехнологичных производства, отметили в мэрии.

Ранее Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд руб., а объем закупок — 72,7 млрд руб. Четыре из них предусматривают организацию производства лекарств и медизделий («Биокад», «Р-Опра», «Гемамед», Московский эндокринный завод), один — производство детского питания («Вимм-Билль-Данн»).