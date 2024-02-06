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Москвич купил через...

Москвич купил через интернет 250 кг прегабалина

06.02.2024
13:38
Артем Косенок
В ФТС сообщили о задержании москвича, купившего через интернет 250 кг прегабалина на 23 млн руб. Сильнодействующее вещество он планировал сбывать в регионах России.
Фото: wirestock/Freepik

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России задержали москвича, который заказал через интернет из-за границы 250 кг сильнодействующего вещества прегабалин. Препарат он приобрел на 23 млн руб., сообщили в пресс-службе ФТС.

Житель столицы оформил заказ через один из мессенджеров. В Россию груз прибыл из Казахстана в фуре, перевозившей одежду, бытовую химию и технику. После пересечения границы грузовик продолжил путь под контролем оперативников.

В Московской области при получении товара перед собственным домом мужчина был задержан. Он признался, что планировал продавать прегабалин в регионах России.

Возбуждены два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ (ч.2 ст.226.1 УК РФ). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

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