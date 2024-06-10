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Мурашко оценил ускоренную...

Мурашко оценил ускоренную регистрацию препаратов

10.06.2024
14:24
Михаил Мурашко поделился мнением о том, как сказалась ускоренная регистрация лекарств на их качестве. Ранее в министерстве заявили, что процедура будет продлена как минимум на следующий год.
Михаил Мурашко | Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает «оправданным» решение об ускоренной регистрации ряда препаратов. По его словам, сокращение сроков доступа лекарств на рынок не повлияло на их качество. 

«Требования к проведению клинических испытаний не снижаются, они установлены Евразийским союзом. Доказательная база собирается качественная. После регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа препаратов на рынок однозначно не пошла в ущерб качеству и эффективности. Безопасность пациента превыше всего», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что в планах правительства продлить до конца 2025 года постановления об обращении препаратов, применяемых при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС, о возможности менять документы для использования зарегистрированного лекарственного препарата в немедицинских целях в случае дефектуры или риска дефектуры, постановление правительства об особенностях государственной регистрации медизделий в случае дефектуры или риска дефектуры, а также постановление об обращении лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска дефектуры препаратов.

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