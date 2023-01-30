Мурашко предложил создать допмеханизмы для своевременных поставок препаратов

В России нужно разработать дополнительные механизмы для своевременной поставки препаратов со складов в аптечные организации. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Нужно разрабатывать дополнительные механизмы для того, чтобы именно аптечная сеть и оптовая сеть своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно. С учетом протяженности нашей страны такие мероприятия необходимы», – отметил он.

По словам Мурашко, перед каждым сезонным подъемом заболеваемости в медицинских организациях производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее чем на четыре месяца, в том числе для льготных категорий граждан. Аптечные запасы формируются в пределах двухмесячной потребности.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу создавать запас лекарственных средств на период роста сезонных заболеваний. По его словам, это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке. Президент также заявил о дефиците отдельных препаратов в аптеках и росте цен на них.