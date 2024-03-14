Мурашко с осторожностью отнесся к эксперименту по передвижным аптекам

Передвижные аптеки

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 13 марта обсудил с депутатами Комитета Госдумы по охране здоровья вопросы лекарственного обеспечения. Заместитель председателя комитета, депутат Евгений Нифантьев поднял вопрос о проведении эксперимента по передвижным аптекам.

Как писал «ФВ», с 11 по 17 марта тестируется доставка лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов в трех субъектах — в Краснодарском, Красноярском краях и Республике Хакасия. «Далее в Госдуме будет приниматься решение, быть этому проекту или нет. Но потребность в нем огромная», — Людмила Губина .

Условия хранения лекарственных препаратов является ключевым критерием, указал министр. Он рассказал, что Минздрав изучал в лабораторных условиях влияние низких и высоких температур на лекарства, и допускать нарушений условий хранения медикаментов нельзя. «Поэтому мы считаем, что формат пилота может быть рассмотрен, но с очень жесткими условиями для недопущения изменения качества лекарственных препаратов», — сказал Мурашко.

Также, отметил министр, нужно понимать, насколько это будет экономически эффективно, целесообразно, и не исключил возможности «выйти на другие решения». «Мы уже предварительно обсуждали с вами. Надо понимать, какие это могут быть решения, как их реализовать. Но доступность, конечно, надо улучшать, и для нашей страны это актуальная проблема», — указал Мурашко.

Одним из очень чувствительных для граждан вопросов является контроль за ценами на лекарственные препараты, обратил внимание глава ведомства.

«По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции», — сказал Мурашко. Также экономить средства и увеличивать доступность лекарств позволяет практика централизованных закупок, добавил он.

Цены на медизделия

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести регулирование цен на медизделия аналогично тому, который используется для препаратов Перечня ЖНВЛП. Мурашко отметил, что регулировать ценообразование в это сфере сложно, потому что нужно учитывать комплектацию, типа оборудования, а также учреждения, для которых оно используется. При этом Росздравнадзор совместно с Казначейством мониторит цены через специальную систему.

«Здесь более тонкая вещь, потому что главное не создать дефицита на рынке. Производители медицинских изделий не такие крупные, как фармотрасль, есть индивидуализированные направления. Но мы создали каталог товаров и услуг, в котором прописаны типовые технические задания. Поэтому когда я говорю о контроле Росздравнадзора сегодня, о планируемых и фактических объемах закупки по медизделиям, это как раз результат фактической работы, — пояснил министр. — Этот вопрос надо рассматривать, но если начать прямо сегодня это делать, боюсь, что можем получить пока отрицательный результат. Для нас важно, чтобы производство было отечественное по полному циклу, чтобы ценообразование не зависело от курсовой разницы и прочих внешних факторов».

Производство и регулирование

Мурашко также положительно оценил результаты прошлого года по разработке и производству лекарств. Он указал, что в 2023 году открылись восемь новых фармпредприятий, лицензию сейчас имеют 555 фармпроизводителей. Зарегистрировано почти 550 новых лекарств, из которых только 160 — зарубежного производства.

В гражданский оборот вышло 6 млрд упаковок, 70% которых — отечественного производства. «То, что сегодня происходит на рынке и что происходит в регуляторной сфере, промышленности, научных разработках, — это, на мой взгляд, уже более эффективный, быстрый формат развития и устойчивости системы здравоохранения», — указал министр.

Он также отметил ряд задач по дальнейшему формированию научно-производственных площадок, по его мнению, необходимо работать и над регуляторной базой, чтобы ускорить вывод новых лекарств на рынок.

«Когда мы создаем новые продукты, мы должны понимать, как быстро они дойдут до пациентов», — сказал министр, указав на необходимость скорейшего производства новых инновационных препаратов, разработанных для лечения тяжелых, в том числе орфанных, заболеваний.