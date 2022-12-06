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Мурашко сравнил стоимость...

Мурашко сравнил стоимость российских онкопрепаратов с импортными

06.12.2022
14:14
Артем Косенок

Глава Минздрава заявил, что стоимость российских препаратов для лечения онкозаболеваний в несколько раз ниже, чем у их зарубежных аналогов. Об этом он рассказал во время встречи с первой леди Республики Зимбабве. Они обсудили перспективы сотрудничества. 

Ауксилия Мнангагва и Михаил Мурашко | Фото: пресс-служба Минздрава

Стоимость российских препаратов для лечения онкологических заболеваний в несколько раз ниже, чем у импортных аналогов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с первой леди Республики Зимбабве Ауксилией Мнангагва, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра, в стране зарегистрировано около 140 препаратов российского производства для лечения онкозаболеваний.

«Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармпрепаратов», – сказал он.

Как передает пресс-служба Минздрава, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества России и Зимбабве в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, производства медицинского оборудования и лекарственных препаратов, медицинского туризма и образования.

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