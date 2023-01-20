Мурашко заявил о необходимости масштабировать производство радиофармпрепаратов

Производство радиофармпрепаратов в России необходимо масштабировать. Об этом заявил на открытии первой в стране GMP-лаборатории клеточных технологий в Обнинске (Калужская область) глава Минздрава Михаил Мурашко.

«С коллегами еще в 2019 году сделали первый шаг, когда сформировали подход к радиофармацевтическим аптекам, дав тем самым толчок по созданию лютеция и актиния. Нам необходимо сегодня масштабирование этих производств», – заявил он (цитата по ТАСС).

GMP-лаборатория клеточных технологий создана на базе филиала НМИЦ радиологии – в Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба. В ней созданы условия для производства передовых клеточных и тканевых продуктов, тест-систем на основе собственных клеток пациента.

Также дан старт строительству одного из крупнейших заводов в Европе по производству изотопной продукции медицинского назначения, передает пресс-служба Минпромторга. Производство Росатома на базе АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» станет одним из ведущих в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. В 2025 году 21 технологическая линия нового завода позволит выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака.

Министр также отметил, что радиофармпрепараты эффективны не только в лечении, но и применяются в области диагностики, передает его слова пресс-служба Минздрава. Планируется, что в 2025 году начнется выпуск радиофармацевтической продукции для диагностики и терапии широкого спектра заболеваний, в том числе и метастатических форм рака, включая продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. По словам Мурашко, в стране уже зарегистрировано 54 радиофармацевтических препарата, 90% из них — отечественные.

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 24 международных запатентованных наименования и 68 торговых наименований радиофармпрепаратов — импортных и отечественных.