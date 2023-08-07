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Мурашко заявил о...

Мурашко заявил о приоритетности отечественных производителей при поставках в медучреждения

07.08.2023
13:00
Артем Косенок
Глава Минздрава заявил, что отечественные производители должны иметь приоритет в поставках продукции для медучреждений. По его словам, в период пандемии COVID-19 основную массу оборудования и лекарств, которые использовались в больницах, произвели в России.
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Приоритет в поставках продукции для объектов здравоохранения должны иметь российские производители. Об этом заявил на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы при <…> заключении контрактов приоритеты, конечно же, отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи», — сообщил министр.

По словам Мурашко, в период пандемии COVID-19 основную массу оборудования и лекарств, использовавшихся в российских больницах, произвели в России. На международных форумах, где зарубежные специалисты знакомятся с российскими технологиями, Минздрав видит «так называемый вау-эффект», заявил министр.

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