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Мурашко заявил о...

Мурашко заявил о расширении федпроекта исследований препаратов на медизделия

08.02.2023
17:12
Артем Косенок

Глава Минздрава заявил, что в первый год реализации федеральной программы «Медицинская наука для человека» было поддержано 15 проектов по ранним фазам клинисследований препаратов. В 2023 году целевая мера поддержки будет расширена на медицинские изделия.

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

В первый год реализации федеральной программы «Медицинская наука для человека» было поддержано 15 проектов по ранним фазам клинических исследований лекарственных препаратов, разработанных на средства федерального бюджета. Это позволяет преодолевать так называемую долину смерти для лекарственных разработок из-за высоких рисков для инвесторов и доводить лекарственные разработки до зарегистрированных и допущенных к применению препаратов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает его слова пресс-служба ведомства.

«Как никогда важным становится прикладная наука, направленная на получение практически применимых знаний и технологий, быстрое внедрение результатов научных исследований и разработок в клиническую практику <…> Важно изменить подход, уйти от научного исследования как процесса к решению конкретных задач с понятным конкретным результатом», — добавил Мурашко.

По его словам, в 2023 году эта целевая мера поддержки будет расширена и на медицинские изделия, дав толчок как к импортозамещению, так и к созданию действительно инновационной продукции, не имеющей мировых аналогов. Также активно развиваются разработки в рамках клеточных технологий, отметил министр.

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