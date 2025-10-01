НЦЭСМП дал рекомендации по проведению доклинических исследований

Центр трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России опубликовал практические рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований (ДКИ) оригинальных лекарств.

В документ вошли рекомендации по планированию, организации и проведению регуляторных доклинических исследований, а также по обеспечению качества и надежности результатов исследований, выстраиванию коммуникаций между спонсором и контрактными лабораториями.

Рекомендации предназначены для разработчиков препаратов, специалистов лабораторий доклинических исследований, специалистов отрасли и руководителей R&D-подразделений в фармацевтической отрасли.

Методические рекомендации включают: