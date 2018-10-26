NICE отклонил применение комбинации Venclexta/Rituxan при лейкемии

Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) опубликовал проект рекомендаций, в которых отклонил применение препарата Venclexta компании AbbVie («ЭббВи») в комбинации с Rituxan компании Roche («Рош») для лечения рецидивирующего или лекарственно-устойчивого хронического лимфолейкоза (ХЛЛ), сообщает FiercePharma.
На основании представленных данных члены экспертного совета NICE не смогли сделать вывод о том, что комбинированная схема лечения ХЛЛ более эффективна, чем стандартная терапия препаратом Imbruvica от AbbVie.
У экспертов NICE также возникли проблемы с предложенным AbbVie подходом к оценке т.н. экономической модели. Им не удалось получить достоверную оценку клинико-экономической эффективности применения препарата Venclexta, отпускная цена которого за упаковку (12 таблеток) составляет 4 789,47 фунтов стерлингов (около 6 100 долл.)
Комбинация Venclexta/Rituxan была одобрена FDA в июле с.г. Ее применение позволяет исключить химиотерапию у пациентов с соответствующими показаниями к применению, а также может значительно увеличить объемы продаж каждого из производителей. В частности, рынок сбыта Venclexta намного расширился после июльского одобрения со стороны FDA: ранее регулятор ограничил применение препарата только группой пациентов с генетической мутацией, известной как делеция 17-й хромосомы. Доля таких пациентов составляет около 10% от общего числа пациентов с ХЛЛ.
NICE будет принимать комментарии в связи с опубликованным проектом рекомендаций до середины ноября, а следующее заседание комитета по оценке состоится в конце ноября.
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