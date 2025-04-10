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На «Платиновой унции»...

На «Платиновой унции» вручили специальную номинацию за вклад в лечение орфанных заболеваний

10.04.2025
19:56
Стал известен победитель в спецноминации «За вклад в лечение орфанных заболеваний» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем стала компания «Р-Фарм» за препарат «Арцерикс».

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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