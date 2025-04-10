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На «Платиновой унции»...

На «Платиновой унции» вручили спецноминацию за вклад в профилактику респираторных заболеваний

10.04.2025
21:00
Стал известен победитель в спецноминации «За особый вклад в профилактику респираторных заболеваний» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем стала компания «Р-Фарм» за биологически активную добавку «БактоБЛИС».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний. В рамках номинации «Проект года» представлены 20 проектов, в номинации «Сделка года» — девять сделок.

На протяжении пяти месяцев за лучших из лучших в индустрии голосовали:

  • более 200 экспертов из бизнес-сообщества,
  • свыше 3 000 фармацевтов,
  • более 5 000 врачей.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 10 апреля. Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц стать частью этого значимого для фармацевтического рынка события.

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