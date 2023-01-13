На фоне дефектуры онлайн-справочники стали более значимыми источниками информации

Визиты медицинских представителей, которые в качестве постоянного основного источника профессиональной информации о лекарственных препаратах отметили 34% врачей, уступили по значимости электронным справочникам лекарственных препаратов. Онлайн-справочники выделяют как наиболее значимые уже 54% врачей против 48% по данным весенней волны 2022 года. Об этом свидетельствуют данные осенней волны 2022 года регулярного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Кроме того, электронные справочники впервые вышли вперед по суммарным показателям долей врачей, отметивших этот источник как в качестве постоянного основного (54%), так и постоянного второстепенного (16%). Для сравнения: доля отметивших в качестве основного источника визиты медпредов составила 34%, в качестве второстепенного — 35%.

В наибольшей степени высокое восприятие значимости личных визитов характерно для кардиологов (42% отметили в качестве постоянного основного источника), для дерматологов и терапевтов — 37%, а также для ЛОР-врачей — 36%. В свою очередь, электронные справочники наиболее значимы для аллергологов, эндокринологов и гастроэнтерологов, среди которых доли отметивших этот источник выше 58%.

В отношении интернет-версии справочников лекарств отмечены не только высокие оценки значимости, но и наиболее высокие показатели доверия к информации. В числе других типов площадок со сравнительно высоким доверием — специализированные образовательные порталы, сайты медицинских сообществ или ассоциаций, а также сайты с возможностью поиска лекарственных средств в аптеках города.

Среди всех мониторируемых типов интернет-ресурсов наиболее заметный рост использования отмечен для мессенджера telegram. Если по данным осенней волны 2021 года использование этой платформы в качестве источника профессиональной информации отмечали лишь 10% врачей, то по итоговым измерениям в 2022 году показатель составил 22%. Наиболее активны в использовании этого канала аллергологи (32%), а также дерматологи, которые лидировали по этому параметру годом ранее, и психиатры — по 27% соответственно. При этом обращает на себя внимание резкий рост использования telegram, например, терапевтами в течение 2022 года: с 7 до 22%.

Наряду с высокими показателями доверия, справочная информация также доминирует в поисковых запросах медицинских специалистов — 69% опрошенных. Причем, доля тех, кто ищет такую информацию, увеличилась по сравнению с данными весенней волны исследования, когда показатель составлял 64,5%. Примечательно, что от медицинских представителей информацию справочного характера о лекарственных взаимодействиях и совместимости получают только 29% врачей и этот показатель не увеличивается. На одну из причин столь высокого и растущего интереса именно к справочной информации может указывать то, что на втором месте по доле врачей, самостоятельно искавших информацию по той или иной теме, находится информация о возможных заменах ЛП в случае его отсутствия на рынке — 53%.