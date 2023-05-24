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На импортные БАД...

На импортные БАД могут ввести заградительные пошлины

24.05.2023
15:11
Артем Косенок

Ввести заградительные пошлины на БАД из недружественных стран в размере 220% предложил Национальный союз защиты прав потребителей. Свою инициативу там объяснили необходимостью борьбы с фальсификатом. В правительстве сообщили, что прорабатывают такую возможность.

Фото: freepik/ru.freepik.com

В России могут ввести заградительные пошлины на ввоз биологически активных добавок (БАД) из недружественных стран. Об этом рассказал «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Ранее организация обращалась в Минэкономразвития с предложением о запрете импорта биологически активных добавок из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин в размере 220% на их ввоз. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года. После чего ведомство поручило союзу подготовить обоснование своим предложениям. Такой документ был подготовлен и направлен в Минэкономразвития. Как ожидается, следующее заседание комиссии состоится в июне. 

В НСЗПП отметили, что власти сейчас обсуждают возможность ввода заградительных пошлин. В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что позиция правительства по этому вопросу прорабатывается. В частности, мера может затронуть таких производителей, как Stada, Solgar, Unipharm.

Инициаторы рассматривают такую меру в качестве одной из контрсанкций и способа борьбы с фальсификатом. В конце мая 2022 года НСЗПП провел закупку образцов БАД. Их исследование свидетельствует о том, что «в свободной продаже реализуются небезопасные препараты иностранного производства, с содержанием рецептурных веществ, без свидетельства о государственной регистрации, без необходимой сопроводительной информации, прием которых без контроля врача может нанести вред здоровью граждан».

По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных добавок, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных, рассказал исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, и пошлины, и полный запрет негативно отразятся на покупателях и дистрибьютерах зарубежных БАД. Есть смысл точечно запрещать нелегальные поставки, а не грести всех под одну гребенку, заключил эксперт.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Петренко Мария Ивановна
Сегодня в 15:46
Если уж хотите блокировать - то блокируйте непонятно каких производителей непонятно чего.. А фирма Штада, Солгар уже очень давно на фармацевтическом рынке. И у нас много клиентов, которые предпочитают только их, потому что по качеству с другими нельзя сравнить, а тем более с нашими..
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