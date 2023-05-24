На импортные БАД могут ввести заградительные пошлины

В России могут ввести заградительные пошлины на ввоз биологически активных добавок (БАД) из недружественных стран. Об этом рассказал «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Ранее организация обращалась в Минэкономразвития с предложением о запрете импорта биологически активных добавок из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин в размере 220% на их ввоз. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года. После чего ведомство поручило союзу подготовить обоснование своим предложениям. Такой документ был подготовлен и направлен в Минэкономразвития. Как ожидается, следующее заседание комиссии состоится в июне.

В НСЗПП отметили, что власти сейчас обсуждают возможность ввода заградительных пошлин. В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что позиция правительства по этому вопросу прорабатывается. В частности, мера может затронуть таких производителей, как Stada, Solgar, Unipharm.

Инициаторы рассматривают такую меру в качестве одной из контрсанкций и способа борьбы с фальсификатом. В конце мая 2022 года НСЗПП провел закупку образцов БАД. Их исследование свидетельствует о том, что «в свободной продаже реализуются небезопасные препараты иностранного производства, с содержанием рецептурных веществ, без свидетельства о государственной регистрации, без необходимой сопроводительной информации, прием которых без контроля врача может нанести вред здоровью граждан».

По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных добавок, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных, рассказал исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, и пошлины, и полный запрет негативно отразятся на покупателях и дистрибьютерах зарубежных БАД. Есть смысл точечно запрещать нелегальные поставки, а не грести всех под одну гребенку, заключил эксперт.