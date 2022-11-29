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На испытаниях препарата...

На испытаниях препарата против болезни Альцгеймера умер человек

29.11.2022
11:50
Николай Соколов

В ходе испытания препарата против болезни Альцгеймера lecanemab от Biogen и Eisai умерла пациентка. Это уже вторая смерть на испытаниях, связанная с кровоизлиянием в мозг после приема препарата.

Фото: diy13/123RF.COM

В ходе испытаний препарата против болезни Альцгеймера, разработанного Biogen и Eisai, умерла женщина. Пациентка, получавшая экспериментальный lecanemab, скончалась от кровоизлияния в мозг, пишет Reuters.

Невропатолог Медицинского центра Северо-Западного университета Рудольф Кастеллани провел вскрытие тела и заявил, что lecanemab мог стать одним из факторов, приведших к смерти. «У меня нет никаких сомнений в том, что эти болезнь и смерть вызваны терапией. Если бы пациентка не принимала lecanemab, она бы сейчас была жива», — отметил он.

Ранее был зафиксирован еще один случай смерти на испытаниях lecanemab. У пациента также случилось кровоизлияние в мозг, пишет издание STAT.

В сентябре Eisai и Biogen сообщили, что клиническое испытание lecanemab III фазы достигло своей основной конечной точки. Но сообщения о смерти двух пациентов могут подтолкнуть регулирующие органы к тому, чтобы признать препарат непригодным для использования.

«Вся доступная информация о безопасности указывает на то, что терапия lecanemab не связана с повышенным риском смерти в целом или по какой-либо конкретной причине», — сообщила Eisai в комментарии Science. FierceBiotech пишет, что компании на днях должны раскрыть полные данные испытания.

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