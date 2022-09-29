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Новый препарат Biogen...

Новый препарат Biogen от болезни Альцгеймера успешно прошел III фазу испытаний

29.09.2022
17:29
Николай Соколов

Экспериментальный препарат против болезни Альцгеймера lecanemab, разработанный Eisai и Biogen, успешно завершил III фазу испытаний. Его намерены зарегистрировать к марту следующего года.

Экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера lecanemab, разработанный Eisai и Biogen, успешно прошел крупномасштабное испытание III фазы, сообщает BioPharmaDive. Результаты исследования показали, что терапия замедлила клиническое ухудшение состояния пациентов на 27% по сравнению с плацебо на 18 месяцев. Симптомы болезни Альцгеймера измерялись по рейтинговой шкале, которая оценивает когнитивные и функциональные показатели.

В ходе испытания были зарегистрированы побочные эффекты, которые характерны для таких препаратов, как lecanemab, и могут включать отек и микрокровоизлияния в головной мозг. Однако, согласно заявлению Eisai и Biogen, в большинстве случаев эти симптомы не проявлялись. Eisai планирует запросить у FDA полное одобрение lecanemab к марту следующего года. К тому же времени компания намерена получить разрешение на препарат в Японии и Европе.

В случае успеха lecanemab может помочь Biogen оправиться от неудачи с другим лекарством от этого заболевания, Aduhelm. Прошлым летом препарат получил одобрение FDA, несмотря на противоречивые результаты клинических испытаний. В итоге препарат принес компании незначительный доход, а эксперты и представители отрасли активно высказывались против его одобрения из-за спорной эффективности. Американская страховая программа Medicare для пожилых людей также отказалась оплачивать средство.

Biogen прекратила коммерческую поддержку препарата, уволила часть персонала и объявила об уходе своего генерального директора компании Мишеля Вунатсоса в отставку.

Lecanemab, как и Aduhelm, а также два других препарата, все еще находящихся на поздней стадии разработки — donanemab компании Eli Lilly и gantenerumab компании Roche, направлены на лечение болезни путем устранения токсичных скоплений белка амилоида в мозгу.

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