На разработку стандартных образцов предложили отдельные правила предоставления грантов

В Минпромторге предложили отдельные правила предоставления грантов на разработку стандартных образцов. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Субсидии на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, предоставляются Агентству по технологическому развитию.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в ходе реализации программы грантовой поддержки в 2022 году была выявлена необходимость корректировки ее действующих условий программы. Это необходимо для повышения гибкости в части реализации проектов, которые не попадают под действующие условия программы из-за технологической сложности продукции, ограниченного консолидированного спроса и ряда других параметров.

Так, предлагается введение в рамках программы отраслевых регламентов, устанавливающих особые условия предоставления и использования гранта. Речь идет о доле софинансирования проекта, требованиях к проекту, максимальном размере гранта, максимальном сроке реализации проекта и показателе результата предоставления гранта.

Также предусматривается возможность при необходимости учесть отраслевые разрез и специфику при формировании, утверждении и актуализации перечня приоритетных комплектующих, а также реестров потенциальных исполнителей ‎и производителей. Кроме того, предлагается установление ограничения по сумме гранта на одного исполнителя в течение одного финансового года в размере 500 млн руб. и (или) по количеству проектов, реализуемых одним исполнителем, которое не может превышать пять проектов.

Сам механизм его предоставления останется прежним: программа предусматривает выделение гранта на разработку конструкторской документации ‎на основе импортного аналога в результате проведения конкурсного отбора, ‎а также наличие трех участников: потребители, исполнители и производители.

В декабре 2022 года Минпромторг предложил внести корректировки в постановление о субсидировании проектов по разработке конструкторской документации и стандартных образцов. В частности, ведомство намерено исключить процентное распределение лимитов бюджетных обязательств, а также уточнить виды расходов, на которые можно потратить грант.

Ранее в феврале генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов сообщил, что в рамках госпрограммы грантовой поддержки в 2022 году в России зарегистрировано 83 стандартных образца. Объем поддержки составил 300 млн руб. Ожидается, что за 2023 год зарегистрируют 261 стандартный образец.