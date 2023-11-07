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На развитие производства...

На развитие производства ветпрепаратов выделят более 1,5 млрд рублей

07.11.2023
12:33
Артем Косенок
Минсельхоз выступил с инициативой снизить уровень зависимости от импорта в сфере ветеринарных препаратов. В частности, на развитие их производства предлагается выделить более 1,5 млрд руб.
Фото: freepik/ru.freepik.com

В рамках реализации доктрины продовольственной безопасности Минсельхоз предлагает принять подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

В пояснительной записке к документу отмечается, что подпрограмма направлена на создание устойчивой базы обеспечения животноводства ветпрепаратами на основе новых конкурентоспособных отечественных технологий иммунобиологического производства, модернизации и развития технологий производства.

В ходе выполнения подпрограммы будет обеспечено снижение уровня импортозависимости на российском рынке иммунобиологических препаратов, технологический суверенитет и формирование устойчивой системы национальной биологической безопасности за счет:

  • привлечения дополнительных инвестиций в разработку и производство ветпрепаратов — не менее 1,565 млрд руб.;
  • доведения до 30% доли произведенных по новым отечественным технологиям зарегистрированных ветпрепаратов от заявленной потребности сельхозтоваропроизводителей России в своем сегменте животноводства.

Подпрограмма будет реализована за счет выполнения комплексных научно-технических проектов. При этом основной акцент должен быть сделан на обеспечении разработки научных основ доклинических и клинических исследований новых вакцин для профилактики и лечения болезней крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птиц. Кроме того, особое внимание уделят проведению исследований научными учреждениями, подведомственными Минсельхозу и Минобрнауки, в области производства и валидации процессов производства, направленных на развитие технологий производства вакцин, а также разработке технологий производства новых отечественных вакцин.

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