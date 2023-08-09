На розничном рынке ветпрепаратов аналитики зафиксировали рекордную инфляцию

Суммарный объем продаж ветеринарных препаратов на российском розничном рынке по итогам I-II кварталов 2023 года достиг 16,9 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2022 года была зафиксирована на уровне 20,7%. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Прирост в основном определялся активностью работы поставщиков в рамках онлайн канала. Здесь долгосрочная динамика продаж составила 78%, а общий объем продукции реализованный в e-com секторе достиг 3,1 млрд руб. Сейчас на сферу онлайн торговли приходится 18,5% рынка, притом, что год назад он занимал только 12,5%. Офлайн канал тоже демонстрирует уверенный рост, относительно I-II кварталов 2022 года продажи в ветеринарных аптеках и зоомагазинах выросли на 12,5% в рублевом выражении, а общий объем исчислялся суммой 13,8 млрд руб.

Общий натуральный объем продаж ветпрепаратов по итогам I-II кварталов 2023 года составил 102,7 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), при этом долгосрочная динамика составила 10,4%. Правда общий рост продаж почти исключительно был обеспечен за счет динамики онлайн канала, отмечают аналитики. Здесь за год активность потребителей выросла в 2,2 раза, с начала 2023 года тут было реализовано 16,2 млн МЕД. Офлайн показал куда более скромную динамику (+1,1%), но все-таки здесь реализуется 84,2% всех ветпрепаратов, хотя за минувший год эта доля сократилась на 7,7%.

При этом в текущем году на розничном рынке ветпрепаратов фиксируется рекордная инфляция. Индекс цен, рассчитанный по формуле Ласпейреса, составил относительно I-II кварталов 2022 года 28,7%. При этом иностранные препараты выросли в цене в среднем на 35,6%, а отечественные на 15,3%. Рост цен на зарубежные препараты, а так же проблемы с их физической доступностью серьезно простимулировали активность отечественных поставщиков, которые сделали ставку как на продвижение существующего портфеля, так и на импортозамещение — ассортимент отечественных компаний за год существенно расширился.

Так общее количество торговых марок российских производителей, представленных в рознице, за год выросло до 769 (на 35 наименований больше, чем в I-II кварталов 2022 года), а число SKU расширилось до 3006 (на 111 штук). В итоге суммарная рыночная доля российских компаний в денежном выражении выросла за год на 3,3%, по итогам I-II кварталов 2023 года она составляла 37,1%.

Из числа крупнейших российских компаний (в рамках TOP20 с точки зрения денежного объема продаж) максимальную динамику продемонстрировал «Ветбиохим» (+68% в рублях). Динамику в основном обеспечивали вакцины для домашних животных, в частности препараты: «Мультикан», «Мультифел», «Астерион» и другое. Второй результат зафиксирован по компании «Агробиопром» (+49%), здесь отметим капли ушные «Отидез», а так же линейку инсектоакарицидных препаратов «Бинакар». Впрочем, в двадцатке сразу 14 компаний показывали двузначные темпы прироста и всего лишь один производитель демонстрировал падение продаж.

Среди крупных иностранных компаний максимальную динамику так же показал поставщик средств вакцинопрофилактики, чешская компания «Биовета». За год она нарастила продажи в 12,5 раз, динамику обеспечили в основном препараты «Биокан» и «Биофел». Второй результат у испанской «Лабораториос Каризоо» (в 6,9 раз), здесь прирост был обеспечен препаратом для лечения недержания мочи у собак «Уристоп».

Объем и динамика розничного-коммерческого рынка ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал) в I-II кварталов 2022 года и I-II кварталов 2023 года

* В 2023 г. проект розничный аудит ветеринарного рынка аналитической компании RNC Pharma был реформирован за счет беспрецедентного расширения объема выборки, в т.ч. в результате обеспечения полного покрытия онлайн канала. В этой связи данные за исторические периоды пересчитаны в сторону увеличения, оценка общего объема рынка выросла в пределах 20-22%