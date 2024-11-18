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На системы непрерывного...

На системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей и беременных выделят почти 2 млрд рублей

18.11.2024
16:43
Дина Коблова
Правительство утвердило два документа о выделении средств на портативные системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин. Суммарно на эти цели потратят 1,942 млн руб.
Фото: 123rf.com

Правительство распорядилось выделить на обеспечение детей и беременных женщин, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы суммарно почти 2 млрд руб. 

Согласно распоряжению № 3189-р от 08.11.2024, в 2024 году из федерального бюджета Минздраву направляются бюджетные
ассигнования в размере 732,9 млн руб. Средства направят на обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Подписано распоряжение № 3255-р от 14.11.2024, которым Минздраву предоставляется 1,2 млн руб. на субсидии регионам, чтобы обеспечить беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы. Средства выделят также в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».

В марте правительство увеличило размер резервного фонда в 2024 году на 30,12 млн руб. для предоставления субсидий регионам на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом. Решить проблему с системами НМГ президент поручил еще в сентябре 2023 года.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Борисенко Татьяна
Сегодня в 21:27
Это все конечно хорошо
Борисенко Татьяна
Сегодня в 21:28
Слышала от врачей, что сейчас чуть ли не каждой второй ставят гсд, не будет ли нецелевое расходование бюджетных денег только из за того, что стандарты изменились
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