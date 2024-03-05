Правительство выделило 30 млн рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы

Правительство выделило 30,12 млн руб. Минздраву для предоставления субсидий регионам на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для детей с сахарным диабетом первого типа. Увеличение размера резервного фонда в 2024 году на эту сумму закреплено в Распоряжении Правительства РФ № 470-р от 29.02.2024.

Согласно документу, 1 млн руб. пойдет на закупку систем НМГ для детей 2–4 лет, а 29 млн — для детей 4–17 лет.

В сентябре СМИ сообщали о трудностях с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, от этого пострадали поставки продукции компании Medtronic. В Минздраве, в свою очередь, заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

В октябре Минздрав предложил при закупках медицинских изделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими медизделиями.

На совещании с членами правительства в начале ноября президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться с полученными данными и через неделю представить свои предложения.

В конце ноября 2023 года правительство утвердило Правила распределения между регионами средств федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» для закупки систем НМГ. Суммарно кабмин направит регионам 5,1 млрд руб. Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2024 году их объем составит 4,1 млрд руб.

На прошлой неделе замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что средства для непрерывного мониторинга глюкозы по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» закупили для 50 тыс. детей с сахарным диабетом первого типа.