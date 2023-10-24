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На собрании АГАС...

На собрании АГАС обсудили проблему оплаты закупок препаратов в рамках ОМС

24.10.2023
14:14
Маргарита Грошева
На собрании АГАС обсудили недавние изменения в законодательстве о единственном поставщике. В том числе затронули тему закупки препаратов в рамках ОМС — необходимо менять механизм оплаты, считают участники собрания.
Фото: Игорь Чунусов

В законодательство необходимо будет внести изменения относительно процедуры оплаты закупок препаратов в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Проблему обозначил советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков на общем собрании участников Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС).

Бедняков пояснил, что сейчас в рамках ОМС лечебные учреждения работают по принципу постоплаты — сначала они оказывают медицинскую услугу, а после им возмещают средства. При этом при закупке препаратов, согласно действующему законодательству (ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), оплатить поставку необходимо в течение семи дней.

«Сначала нужно где-то взять деньги, чтобы закупить лекарства, а потом их отдать. Схема нерабочая», — заявил Бедняков. «По-видимому, мы сегодня движемся к необходимости принятия либо отдельного раздела в ФЗ-44, либо отдельного закона о порядке оказания этой государственной услуги», — указал он, имея в виду закупку лекарственных препаратов в рамках ОМС.

Одной из главных тем собрания АГАС стали изменения в законодательстве о закупках у единственного поставщика. Соответствующий Федеральный закон № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был утвержден в августе этого года.

Участники собрания также обсудили вопрос развития производственных аптек и стратегию развития АГАС. Последняя будет направлена на разработку и реализацию стратегии лекарственного обеспечения страны.

«Максимальная интеграция нас всех в систему здравоохранения субъектов. Интеграция на цифровом уровне, на понятийном, чтобы нас слышали руководители субъектов, чтобы мы могли выполнять максимальное количество функций, а граждане получали качественное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями для лечебного процесса», — прокомментировал одну из целей развития ассоциации председатель правления АГАС Павел Ястребов.

Цитаты с собрания

«Я по своему опыту знаю, насколько сложно работать в отдаленных регионах, в том числе, и по льготному лекарственному обеспечению граждан. Это большая социальная ответственность. Провизоры и фармацевты – это не работники торговли. Они обеспечивают безопасность здоровья граждан нашей страны. Нам с вами нужно продолжать убеждать в этом правительство и общественность, и довести эту работу до конца. АГАС – единственная Ассоциация, которая является стратегическим партнером государства и пациентов, и поэтому может оказывать эффективное содействие решению этой задачи», – указал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Нужно заинтересовывать людей, чтобы они шли работать в производственные аптеки. Я абсолютно разделяю мнение коллег, что аптека – это не магазин», – заявила депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Я прекрасно понимаю, что вы сталкиваетесь с большими трудностями в работе, поскольку большая часть фармрынка давно ушла от государственных дел в коммерцию. Но наша задача – перевести ее в систему здравоохранения. Понятно, что рынок диктует свои условия, и мерилом эффективности выступает средний чек. Но цели и задачи аптечных учреждений – это своевременное обеспечение лечебного процесса качественными лекарственными препаратами», — резюмировал президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» Александр Апазов итоги общего собрания АГАС.

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