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Госдума приняла закон...

Госдума приняла закон о праве регионов закупать лекарства у единственного поставщика

20.07.2023
19:04
Он дает субъектами России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Схема позволяет экономить средства региональных бюджетов и обеспечивать больницы.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о внесении изменений в №44-ФЗ «О контрактной системе». Согласно документу, с 1 июля 2024 года государственные и муниципальные учреждения получат право закупать лекарства, продукты лечебного питания, медизделия, медоборудование и расходные материалы к нему, а также некоторые услуги у государственного унитарного предприятия субъекта РФ либо акционерного общества, 100% акций которого принадлежат этому субъекту.

Единственного поставщика – будут определять решением правительства по обращению региональных властей. Для оформления закупки заказчик должен будет предоставить в территориальный орган ФАС России уведомление о готовящейся процедуре, а также обоснование цены контракта.

Как говорится в пояснительной записке, централизация закупок, хранения и доставки лекарств, медизделий и оборудования «обеспечивает эффективное управление товарными запасами и минимальный уровень цен на закупаемые товары за счет консолидации объемов».

Из-за изменений законодательства с 1 июля 2023 года регионы лишились права своими законами определять единственного поставщика лекарств и медизделий. До конца текущего года легально работать по ней могут только те регионы, которые заблаговременно заключили контракты с единственными поставщиками. Не менее 18 субъектов используют этот механизм, и все они ждут принятия закона.

С 1 июля 2024 года единственные поставщики будут вынуждены перейти на закупки по закону № 44-ФЗ. До этого времени продлится переходный период, когда они могут работать по закону № 223-ФЗ.

Главное условие — сохранение централизованной системы за счет средств госбюджета и ОМС, пояснил «ФВ» один из авторов законопроекта депутат, депутат, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. «Мы думаем, что ряд положений закона № 44-ФЗ необходимо упросить и исправить, — сказал он. — Он нуждается в совершенствовании. Это касается, например, установленной доли закупок у МСП в размере 25%».

Обязанность закупать четверть товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) стало непосильной ношей для госаптек. Среди организаций оптовой торговли субъектов МСП на фармацевтическом рынке немного, а существующие не могут поддерживать достаточный ассортимент из-за нехватки оборотных средств.

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