Нацфармпалата предложила расширить функционал аптек
Союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) предложил расширить функционал аптечных организаций для решения проблемы самолечения. Для этого предлагается создать рабочую группу по обсуждению такого нововведения. Организация направила письмо с соответствующей инициативой в адрес главы Минздрава Михаила Мурашко. Документ есть в распоряжении «ФВ».
Как сообщается в письме, поводом для этого послужили вступившие в силу с 1 сентября изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018, которые вводят новый порядок фиксации выбытия рецептурных препаратов в системе МДЛП.
В НФП отмечают, что аптечная организация не имеет права отпустить препарат потребителю, если рецепт был оформлен с ошибками, что для потребителя означает необходимость повторного посещения медучреждения. При этом зачастую пациенту приходится несколько раз посещать врача перед тем, как получить правильно выписанный рецепт. В НФП приводят данные исследования Высшей школы экономики. Согласно им, более 60% россиян занимаются самолечением на дому вместо посещения врачей.
«В стожившейся ситуации ужесточение контроля за соблюдением порядка отпуска будет целесообразно только при условии, что все остальные элементы работают надлежащим образом: пациенты понимают риски бесконтрольного применения рецептурных препаратов, а медицинские работники оформляют свои назначения в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отмечают в союзе. Для этого необходимо перестать рассматривать аптеки как сугубо коммерческие организации и признать, что именно аптеки часто становятся местом первого контакта пациента с системой здравоохранения, говорится в письме.
«НФП предлагает Министерству здравоохранения организовать рабочую группу по обсуждению расширения функционала аптечных организаций для решения проблемы самолечения в Российской Федерации и готовы оказать активное содействие в создании необходимой законодательной базы для перевода сложившихся в настоящее время практик в правовое поле», — говорится в письме.
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