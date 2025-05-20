«Нацимбио» получил разрешение на КИ вакцины «УльтриксКови» против гриппа и коронавируса

Минздрав выдал фармхолдингу «Нацимбио» (входит в «Ростех») разрешение на проведение I фазы клинических исследований вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Речь идет о комбинированном препарате «УльтриксКови».

В рамках КИ изучат безопасность, иммуногенность и переносимость вакцины. Испытания планируется провести до конца года.

Препарат содержит антигены вирусов гриппа четырех типов: типа А (подтипы А (H1N1) и А (H3N2)) и типа В (линии Yamagata и линии Victoria) для защиты от гриппа, а также цельновирионный инактивированный вирус SARS-CoV-2, защищающий от COVID-19. Гриппозная часть разработана специалистами холдинга «Нацимбио», компонент от COVID-19 — ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита, подведомственен Минобрнауки).

«По имеющейся у нас информации, подобный препарат является уникальным не только для отечественной, но и для мировой медицины. Мы считаем, что его успешная разработка, освоение производством и внедрение в медицинскую практику позволит существенно повысить защищенность населения от опасных инфекционных заболеваний», — поделился генеральный директор Института полиомиелита Айдар Ишмухаметов.

Гриппозный компонент нового лекарства идентичен применяемому в препарате «Ультрикс Квадри». Его намерены производить на площадке предприятия «ФОРТ» (входит в «Нацимбио»). Компонент от COVID-19 производится по технологии изготовления вакцины «Ковивак». Изготовление компонента от COVID-19 и выпуск готового препарата будет проходить на базе Института полиомиелита.

Ранее «Нацимбио» вышел из совместного с «Артген биотехом» проекта по разработке комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2». В фармхолдинге пояснили, что на этапе разработки к «Артген биотеху» появились замечания, которые не были устранены.