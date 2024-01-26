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Национальная фармпалата подтвердила...

Национальная фармпалата подтвердила право фармацевта заведовать аптекой

Эксклюзив
26.01.2024
11:20
Ольга Коберник
Национальная фармпалата дала рекомендации аптекам о назначении фармацевта на должность заведующего аптекой. Сейчас в таких случаях фарморганизации сталкиваются с претензиями со стороны Росздравнадзора и прокуратуры. В фармпалате назвали их несостоятельными и призвали участников рынка ориентироваться на нормы профессионального стандарта.
Фото: Ольга Коберник

В законодательной базе, устанавливающей требования к заведующим аптеками, существуют противоречия, сообщила «ФВ» исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. «Требования к руководителям из положения о лицензировании (Постановление Правительства РФ № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности») ушли. В прежнем положении о лицензировании фармацевты допускались до заведования аптекой при условии, что стаж их работы по специальности составляет не менее пяти лет», — отметила она. Сейчас действует Приказ Минздрава России № 83н от 10.02.2016 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием», однако в нем нет информации, что фармацевт может быть руководителем аптеки.

То, что фармацевт возглавляет аптеку, стало поводом для отказа в лицензировании организаций в нескольких регионах, среди которых Московская область и Санкт-Петербург, сообщила Неволина. Она ожидает, что в ближайшее время участники рынка могут столкнуться с проверками прокуратуры по этому поводу.

Эксперт призывает аптечные сети руководствоваться нормами профессионального стандарта, утвержденного Приказом Минтруда РФ № 428н от 22.05.2017 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью». «Во-первых, он вступил в силу позже приказа Минздрава № 83н, а во-вторых, если существует противоречие в обязательных требованиях, субъект может руководствоваться одним из них, чтобы выполнить обязательства. Эта норма содержится в законе № 247-ФЗ от 31.07.2020 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», — отметила Неволина.

Если фармацевт работает по специальности не менее пяти лет, он может быть назначен заведующим аптекой, резюмировала Неволина.

Сложности в процессе лицензирования аптеки подтвердила и директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. Ранее она направила письмо руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой разъяснить, кто может занимать должность заведующего аптечной организацией.

Персоны
Елена Неволина
Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

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