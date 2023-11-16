Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке ветпрепаратов уже через 2 недели

Пилот по маркировке ветеринарных препаратов могут начать с 1 декабря 2023 года. С такой инициативой выступил Минпромторг. Эксперимент продлится до 31 августа 2024 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце сентября Минпромторг опубликовал проект постановления о проведении в стране эксперимента по маркировке ветпрепаратов. Тогда предлагалось запустить пилот с 1 апреля 2024 года, а идти он должен был до 28 февраля 2025 года, писал «ФВ». Проект постановления с новыми датами пилота не опубликован.

Сообщалось, что эксперимент будет проходить на добровольной основе. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ. Инициатором введения обязательной маркировки ветпрепаратов в феврале 2022 года выступил Россельхознадзор. В надзорном органе считают, что это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке.

По оценке Высшей школы экономики (ВШЭ), объем незаконного оборота ветпрепаратов в 2022 году составил 25%, в 2021 году этот показатель был на уровне 23%. В пресс-службе Минпромторга подчеркнули: по расчетам ВШЭ и Научно-исследовательского финансового института Минфина, в случае принятия решения об обязательной маркировке ветпрепаратов это не окажет существенного влияния на себестоимость такой продукции.

Введение маркировки ветпрепаратов позволит также дополнительно обеспечить прослеживаемость этилового спирта, применяемого при производстве, с учетом интеграции с ЕГАИС. Это снизит риски использования спирта, предназначенного для производства ветпрепаратов, при незаконном производстве алкогольной продукции, подчеркнули в Минпромторге.