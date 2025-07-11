Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» исполнили наполовину

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в I полугодии 2025 года составило, по предварительным данным Минфина, 49,1%, или 182,8 млрд руб. Всего в текущем году на него заложено 370 млрд руб. Он занял четвертое место по уровню исполнения расходов среди всех национальных проектов.

В этот нацпроект включены 11 федеральных проектов.

Федеральный проект Заложено в бюджет, млн руб. Исполнение, млн руб. Исполнение, % «Модернизация первичного звена здравоохранения» 124557 66671 53,5 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 11593 8021 69,2 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 149121 71879 48,2 «Борьба с сахарным диабетом» 9577 4354 45,5 «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» 4500 3986 88,6 «Совершенствование экстренной медицинской помощи» 19741 6231 31,6 «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» 19262 13609 70,7 «Национальная цифровая платформа «Здоровье» 6176 2043 33,1 «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров» 26506 5331 20,1 «Здоровье для каждого» 947 216 22,9 «Медицинские кадры» 724 467 64,6

Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» исполнен на 28,8% (1,7 млрд руб.). Он не вошел в TOP10.

Федеральный проект Заложено в бюджет, млн руб. Исполнение, млн руб. Исполнение, % «Управление медицинской наукой» 2824 528 18,7 «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» 981 542 55,2 «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего» 683 395 57,8 «Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечивающие активное и здоровое долголетие» 317 168 53,1 «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» 950 25 2,6

В целом, по состоянию на 1 июля 2025 года, исполнение бюджета по всем нацпроектам составило 46,1% от плановых назначений, или более 2,78 трлн рублей.

В конце июня президент утвердил изменения в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Минздраву выделят дополнительно 19,4 млрд руб., на льготное лекобеспечение граждан направят еще 3,9 млрд руб., финансирование фонда «Круг добра» увеличат на 16,2 млрд руб.

Ранее Минфин уже обращал внимание, что у федерального проекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» одно из самых низких исполнений. По данным на 1 апреля, на него было потрачено 0 руб.

Почему фарма не включилась в проект поддержки производства востребованных лекарств — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».