Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» исполнили наполовину
Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в I полугодии 2025 года составило, по предварительным данным Минфина, 49,1%, или 182,8 млрд руб. Всего в текущем году на него заложено 370 млрд руб. Он занял четвертое место по уровню исполнения расходов среди всех национальных проектов.
В этот нацпроект включены 11 федеральных проектов.
|Федеральный проект
|Заложено в бюджет, млн руб.
|Исполнение, млн руб.
|Исполнение, %
|
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
|124557
|66671
|53,5
|
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
|11593
|8021
|69,2
|«Борьба с онкологическими заболеваниями»
|149121
|71879
|48,2
|
«Борьба с сахарным диабетом»
|9577
|4354
|45,5
|
«Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
|4500
|3986
|88,6
|
«Совершенствование экстренной медицинской помощи»
|19741
|6231
|31,6
|
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
|19262
|13609
|70,7
|«Национальная цифровая платформа «Здоровье»
|6176
|2043
|33,1
|
«Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров»
|26506
|5331
|20,1
|«Здоровье для каждого»
|947
|216
|22,9
|
«Медицинские кадры»
|724
|467
|64,6
Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» исполнен на 28,8% (1,7 млрд руб.). Он не вошел в TOP10.
|Федеральный проект
|Заложено в бюджет, млн руб.
|Исполнение, млн руб.
|Исполнение, %
|«Управление медицинской наукой»
|2824
|528
|18,7
|«Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения»
|981
|542
|55,2
|«Биомедицинские и когнитивные технологии будущего»
|683
|395
|57,8
|«Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечивающие активное и здоровое долголетие»
|317
|168
|53,1
|«Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий»
|950
|25
|2,6
В целом, по состоянию на 1 июля 2025 года, исполнение бюджета по всем нацпроектам составило 46,1% от плановых назначений, или более 2,78 трлн рублей.
В конце июня президент утвердил изменения в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Минздраву выделят дополнительно 19,4 млрд руб., на льготное лекобеспечение граждан направят еще 3,9 млрд руб., финансирование фонда «Круг добра» увеличат на 16,2 млрд руб.
Ранее Минфин уже обращал внимание, что у федерального проекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» одно из самых низких исполнений. По данным на 1 апреля, на него было потрачено 0 руб.
Почему фарма не включилась в проект поддержки производства востребованных лекарств — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».
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