Президент утвердил поправки в федеральный бюджет на 2025 год
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 152-ФЗ от 24.06.2025, которым вносятся изменения в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документом корректируется бюджет в связи с уточнением социально-экономического развития России.
Согласно документу, Минздрав дополнительно получит на свои расходы 19,4 млрд руб. Дополнительные средства, как и было указано в проекте документа, также выделили:
- на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами — 3,88 млрд руб.;
- на субвенции регионам на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медизделиями и лечебным питанием — 2,16 млрд руб.;
- на госпрограмму «Развитие здравоохранения» — 13,5 млрд руб.;
- на обеспечение работ фонда «Круг добра» — 16,2 млрд руб.
Скорректировали и основные характеристики федерального бюджета на текущий год. Так, общий объем доходов прогнозируется в сумме 38,5 трлн руб. вместо изначально заложенных 40,3 трлн руб. Расходы составят 42,2 трлн руб. Предельный уровень инфляции вместо ожидаемых 4,5% не превысит в 2025 году 7,6%.
Согласно отчету Минфина об исполнении бюджета, выделенного на новые нацпроекты, в целом на 1 апреля этот показатель достиг 22,9% от плановых бюджетных назначений. У нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» уровень исполнения существенно ниже — 3,8%; у погруженных в него федеральных проектов «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» — 5,4%, «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» — 0%. О возможных причинах низкого уровня исполнения проектов — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».
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