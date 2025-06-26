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Президент утвердил поправки...

Президент утвердил поправки в федеральный бюджет на 2025 год

26.06.2025
13:28
Дина Коблова
Президент утвердил изменения в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Минздраву выделят дополнительно 19,4 млрд руб., на льготное лекобеспечение граждан направят еще 3,9 млрд руб., финансирование фонда «Круг добра» увеличат на 16,2 млрд руб.
Фото: 123rf.com

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 152-ФЗ от 24.06.2025, которым вносятся изменения в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документом корректируется бюджет в связи с уточнением социально-экономического развития России.

Согласно документу, Минздрав дополнительно получит на свои расходы 19,4 млрд руб. Дополнительные средства, как и было указано в проекте документа, также выделили:

  • на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами — 3,88 млрд руб.;
  • на субвенции регионам на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медизделиями и лечебным питанием — 2,16 млрд руб.;
  • на госпрограмму «Развитие здравоохранения» — 13,5 млрд руб.;
  • на обеспечение работ фонда «Круг добра» — 16,2 млрд руб.

Скорректировали и основные характеристики федерального бюджета на текущий год. Так, общий объем доходов прогнозируется в сумме 38,5 трлн руб. вместо изначально заложенных 40,3 трлн руб. Расходы составят 42,2 трлн руб. Предельный уровень инфляции вместо ожидаемых 4,5% не превысит в 2025 году 7,6%.

Согласно отчету Минфина об исполнении бюджета, выделенного на новые нацпроекты, в целом на 1 апреля этот показатель достиг 22,9% от плановых бюджетных назначений. У нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» уровень исполнения существенно ниже — 3,8%; у погруженных в него федеральных проектов «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» — 5,4%, «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» — 0%. О возможных причинах низкого уровня исполнения проектов — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».

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