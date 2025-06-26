Президент утвердил поправки в федеральный бюджет на 2025 год

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 152-ФЗ от 24.06.2025, которым вносятся изменения в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документом корректируется бюджет в связи с уточнением социально-экономического развития России.

Согласно документу, Минздрав дополнительно получит на свои расходы 19,4 млрд руб. Дополнительные средства, как и было указано в проекте документа, также выделили:

на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами — 3,88 млрд руб.;

на субвенции регионам на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медизделиями и лечебным питанием — 2,16 млрд руб.;

на госпрограмму «Развитие здравоохранения» — 13,5 млрд руб.;

на обеспечение работ фонда «Круг добра» — 16,2 млрд руб.

Скорректировали и основные характеристики федерального бюджета на текущий год. Так, общий объем доходов прогнозируется в сумме 38,5 трлн руб. вместо изначально заложенных 40,3 трлн руб. Расходы составят 42,2 трлн руб. Предельный уровень инфляции вместо ожидаемых 4,5% не превысит в 2025 году 7,6%.