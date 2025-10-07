«Нанолек» получит от Газпромбанка 10 млрд рублей в рамках господдержки приоритетных проектов

«Нанолек» и Газпромбанк договорились о сотрудничестве по вопросам участия банка в развитии компании за счет комплексного банковского обслуживания. Ведутся переговоры о реализации финансирования крупномасштабного инвестиционного проекта по строительству новых мощностей для производства вакцин полного цикла на заводе «Нанолек» в Кировской области. Стороны находятся в процессе привлечения заемных средств в размере 10 млрд рублей в рамках Постановления Правительства №295 от 22.02.2023 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции».

ГК «Фармасинтез» и китайская компания Hualan Bio объявили о стратегическом партнерстве. Основные направления сотрудничества включают трансфер технологий, при котором Hualan Bio предоставит доступ к своим передовым платформам для разработки биопрепаратов, что позволит совместно создавать новые эффективные лекарства. Часть биопрепаратов будет выпускаться по полному циклу на производственных площадках ГК «Фармасинтез» в России.

«АстраЗенека» и факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения являются сотрудничество в области разработки и регистрации инновационных лекарственных препаратов и реализация образовательных и экспертных проектов.

Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП) и факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова подписали соглашение о развитии сотрудничества с целью формирования у выпускников МГУ компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере фармацевтики, а также для обеспечения взаимодействия в научной, образовательной и производственной областях.

Форум «Биопром» будут проводить в Краснодарском крае на постоянной основе. Соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Вениамин Кондратьев и технический оператор форума – генеральный директор компании «Формика Ивент» Екатерина Егорычева.

В 2025 году участниками выставки форума «Биопром» стали более 100 предприятий со всей России.