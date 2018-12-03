«Наукопрофи» отмечает свой четвертый  день рождения

Компания производит жидкие и лиофилизированные формы препаратов в асептических условиях с использованием изоляторной технологии, а также противоопухолевые препараты в твердых лекарственных формах. Налажен синтез активных фармацевтических субстанций для противоопухолевых препаратов. В компании выстроена система менеджмента качества, основанная на требованиях стандартов GMP, ЕАЭС, ЕС.

Предприятие недавно было отмечено премией «Приоритет» в номинации «Эффективное производство» за организацию промышленного выпуска цитостатических лекарственных препаратов.