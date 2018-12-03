«Наукопрофи» отмечает свой четвертый  день рождения

14:16
6 декабря 2018
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Научно-производственный филиал «Наукопрофи» ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ 6 декабря празднует свой четвертый день рождения. 

Компания производит  жидкие и лиофилизированные формы препаратов в асептических условиях с использованием изоляторной технологии, а также противоопухолевые препараты в твердых лекарственных формах. Налажен синтез активных фармацевтических субстанций для противоопухолевых препаратов. В компании выстроена система менеджмента качества, основанная на требованиях стандартов GMP, ЕАЭС, ЕС.

Предприятие недавно было отмечено премией «Приоритет» в номинации «Эффективное производство» за организацию промышленного выпуска цитостатических лекарственных препаратов.

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