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Назальная вакцина «Корфлювек»...

Назальная вакцина «Корфлювек» от COVID-19 показала безопасность и эффективность

09.03.2023
17:12
Артем Косенок

Назальная вакцина «Корфлювек» от COVID-19 показала безопасность и эффективность во время I фазы клинических исследований. Сейчас началась II фаза испытаний, ее результаты станут известны летом.

Назальная вакцина «Корфлювек» от COVID-19 прошла I фазу клинических испытаний, которые показали ее безопасность и эффективность. Сейчас началась II фаза испытаний, ее результаты станут известны летом 2023 года. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, передает «Интерфакс».

«Во время II фазы набирается большее количество участников исследования. Это нам позволит уже полностью оценить ее эффективность и безопасность», — отметил он.

По его словам, вакцина имеет преимущество, потому что изначально производится на вирусе гриппа и, таким образом, обладает противогриппозным эффектом. «Сейчас в рамках клинического исследования мы защищаем прежде всего эффект против ковида», — подчеркнул директор института. Для фиксации эффекта против гриппа будет необходимо провести новые клинические исследования препарата. При этом уже сейчас институт получает и анализирует данные в отношении предупреждения гриппозной инфекции.

В сентябре 2021 года сообщалось, что назальная вакцина против COVID-19 от НИИ гриппа успешно прошла доклинические исследования. В октябре того же года Минздрав одобрил клинические испытания препарата, а позже стало известно, что вакцина получила название «Корфлювек». По словам директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, вакцина разрабатывалась на основе аттенуированного гриппозного вектора, и в дальнейшем препарат будет использоваться против гриппа и COVID-19.

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