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Назначен новый управляющий...

Назначен новый управляющий директор Центра индустрии здоровья Сбера

Эксклюзив
08.09.2022
17:45
Артем Косенок
Руслан Мавлиханов

Управляющим директором Центра индустрии здоровья Сбера назначен Сергей Жданов. Также он стал генеральным директором дочерней компании ООО «Иммунотехнологии».

Фото: sberbank.com

Новым управляющим директором, директором Центра индустрии здоровья Сбера назначен Сергей Жданов. Также он занял должность генерального директора дочерней компании ООО «Иммунотехнологии», сообщили «ФВ» на рынке. «ФВ» направил в компанию запрос, там подтвердили эту информацию.

Сергей Жданов начал карьеру в Сбере в 2007 году с должности клиентского менеджера в корпоративном бизнесе. Работал в подразделениях инвестиций и проектного финансирования, возглавлял Центр развития бизнеса.

В 2015—2020 годах был переведен в Сбербанк Европа в Вене, где координировал крупных корпоративных клиентов CIB по странам ЕС и СНГ. С 2020 года работал в Центре индустрии здоровья Сбера в качестве исполнительного директора.

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