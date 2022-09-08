Назначен новый управляющий директор Центра индустрии здоровья Сбера

Новым управляющим директором, директором Центра индустрии здоровья Сбера назначен Сергей Жданов. Также он занял должность генерального директора дочерней компании ООО «Иммунотехнологии», сообщили «ФВ» на рынке. «ФВ» направил в компанию запрос, там подтвердили эту информацию.

Сергей Жданов начал карьеру в Сбере в 2007 году с должности клиентского менеджера в корпоративном бизнесе. Работал в подразделениях инвестиций и проектного финансирования, возглавлял Центр развития бизнеса.

В 2015—2020 годах был переведен в Сбербанк Европа в Вене, где координировал крупных корпоративных клиентов CIB по странам ЕС и СНГ. С 2020 года работал в Центре индустрии здоровья Сбера в качестве исполнительного директора.