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Назван победитель подноминации...

Назван победитель подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция»

10.04.2025
19:48
Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Digital-проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Внедрение голосового помощника «Виталина» (ООО «Ригла»)

В шорт-лист подноминации «Digital-проект» также вошли:

  • «ФармКод» / ООО «Велфарм»
  • «Уро-Инфо 3.0: Знания, 3D и Онлайн» / ООО «Астеллас Фарма Продакшен»
  • «Программа поддержки пациентов и врачей PSP medical» / ООО «ГолдфишМедиа»
  • «Art&Pediatrics (Искусство и педиатрия) компании «Айконмед» / ООО «Айконмед»
  • «Дополненная реальность с KOL Захаренко С.В. для пробиотика «Энтеролактис» / ООО «Альфасигма Рус»
  • «AVA – симулятор обучения медицинских представителей на основе искусственного интеллекта / ООО «Виванти»

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, руководители фармацевтических компаний. 

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