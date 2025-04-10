Назван победитель подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция»
10.04.2025
19:48
Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Digital-проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Внедрение голосового помощника «Виталина» (ООО «Ригла»)
В шорт-лист подноминации «Digital-проект» также вошли:
- «ФармКод» / ООО «Велфарм»
- «Уро-Инфо 3.0: Знания, 3D и Онлайн» / ООО «Астеллас Фарма Продакшен»
- «Программа поддержки пациентов и врачей PSP medical» / ООО «ГолдфишМедиа»
- «Art&Pediatrics (Искусство и педиатрия) компании «Айконмед» / ООО «Айконмед»
- «Дополненная реальность с KOL Захаренко С.В. для пробиотика «Энтеролактис» / ООО «Альфасигма Рус»
- «AVA – симулятор обучения медицинских представителей на основе искусственного интеллекта / ООО «Виванти»
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, руководители фармацевтических компаний.
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