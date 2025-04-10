Назван победитель подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»
В номинации «Проект года» подноминации «Социальный проект» победил проект «Сайт для пациентов после-химиотерапии.ру» компании «Альфасигма Рус».
В шорт-лист подноминации «Социальный проект» также вошли:
- «Зеленый контейнер Greenbox» / АО «Акрихин»
- «Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест» / Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Евразийская академия надлежащих практик»
- «Хореография жизни» / AstraZeneca
- «Дорожная карта улучшения жизни пациентов с ХОБЛ» / Репутационное агентство MRF
- Благотворительная акция «Океан заботы» / АО «Рош-Москва»
- «Гипофосфатазия – не фантазия» / AstraZeneca
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
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