Назван победитель подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

В номинации «Проект года» подноминации «Социальный проект» победил проект «Сайт для пациентов после-химиотерапии.ру» компании «Альфасигма Рус».

В шорт-лист подноминации «Социальный проект» также вошли:

«Зеленый контейнер Greenbox» / АО «Акрихин»

«Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест» / Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Евразийская академия надлежащих практик»

«Хореография жизни» / AstraZeneca

«Дорожная карта улучшения жизни пациентов с ХОБЛ» / Репутационное агентство MRF

Благотворительная акция «Океан заботы» / АО «Рош-Москва»

«Гипофосфатазия – не фантазия» / AstraZeneca

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.