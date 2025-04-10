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Назван победитель подноминации...

Назван победитель подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

10.04.2025
19:31
Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Социальный проект» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В номинации «Проект года» подноминации «Социальный проект» победил проект «Сайт для пациентов после-химиотерапии.ру» компании «Альфасигма Рус».

В шорт-лист подноминации «Социальный проект» также вошли:

  • «Зеленый контейнер Greenbox» / АО «Акрихин»
  • «Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест» / Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Евразийская академия надлежащих практик»
  • «Хореография жизни» / AstraZeneca
  • «Дорожная карта улучшения жизни пациентов с ХОБЛ» / Репутационное агентство MRF
  • Благотворительная акция «Океан заботы» / АО «Рош-Москва»
  • «Гипофосфатазия – не фантазия» / AstraZeneca

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

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