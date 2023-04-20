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Названы победители подноминации...

Названы победители подноминации «Бизнес-проект» конкурса «Платиновая унция»

20.04.2023
20:41
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Бизнес-проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России»).

Другие финалисты подноминации «Бизнес-проект»:

  • «Локализация производства препарата «Эдарби» для обеспечения российских пациентов с артериальной гипертензией высококачественной терапией на постоянной основе» (STADA/АО «Нижфарм»),
  • «Проект по повышению финансовой устойчивости аптечной сети» (ПАО «Аптечная сеть 36,6»),
  • «Строительство завода по производству гормональных препаратов на базе ООО «Фармасинтез-Тюмень» (АО «Фармасинтез»),
  • «Строительство новых терминалов ТСТ-3 и ТСТ-4 логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» в Пушкине (Московская обл.)» (АО «ЦВ «Протек»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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