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Названы победители подноминации...

Названы победители подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция»

20.04.2023
21:00
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Помощь редким» (ООО «ЭМГ»/ группа компаний Philin Philgood).

Другие финалисты подноминации «Социальный проект»:

  • VK-шоу «На приеме у ...» (ООО «Еаптека»);
  • «Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»);
  • «Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России);
  • «Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»).

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