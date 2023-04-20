Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Названы победители подноминации...

Названы победители подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

20.04.2023
20:52
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма» Сотекс»).

Другие финалисты подноминации «Социальный проект»:

  • «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»),
  • «Наука в регионы» (БФ «Протек»),
  • «Особенный как все» (АО «Генериум»),
  • Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.