Названы победители подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма» Сотекс»).

Другие финалисты подноминации «Социальный проект»:

«Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»),

«Наука в регионы» (БФ «Протек»),

«Особенный как все» (АО «Генериум»),

Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.