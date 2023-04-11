Названы претенденты на победу в номинации «Безрецептурный препарат» конкурса «Платиновая унция»
Оргкомитет XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Безрецептурный препарат». В коротком списке препараты от пяти производителей: «Арбидол» («Отисифарм»), «Детралекс» (Servier), «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»), «Нурофен» (Reckitt Benckiser Нealthcare), «Терафлю» (GSK)*.
Номинация «Безрецептурный препарат» наряду с номинацией «Рецептурный препарат» входят в категорию «Препарат года».
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, руководителями фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля.
Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).
Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.
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