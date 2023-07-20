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Названы специальности для...

Названы специальности для эксперимента по подготовке интернов в ветеринарии

20.07.2023
10:41
Артем Косенок
Минобрнауки опубликовало список специальностей в области ветеринарии, по которым пройдет эксперимент по организации интернатуры. В перечень вошла образовательная программа «Ветеринарная фармация».
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минобрнауки предложило перечень специальностей в области ветеринарии, по которым разрабатываются и реализуются экспериментальные образовательные программы интернатуры. Согласно документу в него включена образовательная программа «Ветеринарная фармация» в рамках специальности «Общеклиническая ветеринария». Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В июне правительство утвердило положение о проведении эксперимента по организации интернатуры для специалистов в области ветеринарии. Планируется создать непрерывную образовательную систему при подготовке ветеринаров, повысить уровень их квалификации. Эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года.

Пилотный проект пройдет на базе двух вузов — Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии (МВА им. К.И. Скрябина) и Донского государственного технического университета (ДГТУ). Планируется, что ежегодно каждый из них будет готовить не менее 20 выпускников.

Сообщалось, что перечень специальностей для эксперимента утвердят Минобрнауки и Минсельхоз. Также ведомства утвердят требования к условиям программ и будут обеспечивать ежегодное утверждение контрольных цифр приема на обучение за счет средств федерального бюджета по специальностям.

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