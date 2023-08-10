Немецкая Bionorica продаст недостроенный завод в Воронеже

Немецкая фармацевтическая компания Bionorica начала поиск покупателей на свой завод по производству лекарственных препаратов в Воронеже. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к фирме, которая рассматривала приобретение этого предприятия.

По его словам, решение о продаже связано с санкционными ограничениями, которые ввел Евросоюз в отношении России. Из-за этого ввоз в страну зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен.

Представитель российского офиса Bionorica эту информацию изданию подтвердил. Он сообщил, что «в настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза». Немецкий производитель ищет «подходящего партнера, способного гарантировать его запуск». Других деталей он не уточнил, но отметил, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка. Сколько Bionorica хочет выручить за свой завод, не сообщается.

Строительство завода в Воронеже для локализации производства Bionorica начала еще в 2017 году. Предполагалось, что мощность предприятия составит 25 млн упаковок лекарств в год. Инвестиции в проект оценивались в 4,5 млрд руб. Компания успела ввести в эксплуатацию первую очередь проекта, однако запустить его так и не удалось. Это связали с тем, что Bionorica столкнулась с проблемой длительного получения сертификатов на свои препараты. В 2021 году компания заморозила все работы на площадке.