Нигерия первой в мире одобрила применение новой вакцины от менингита

Нигерия первой в мире одобрила применение новой вакцины против менингита Men5CV. Об этом сделала официальное заявление Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Нигерия является одним из очагов распространения этого заболевания в Африке. По данным ВОЗ, в 2023 году число случаев менингита возросло на 50% в 26 гиперэндемичных странах континента.

«Менингит – давно известный и смертельно опасный враг, но у новой вакцины есть потенциал изменить траекторию развития заболевания, предотвратив будущие вспышки и сохранив жизни многих людей, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. – Внедрение вакцины в Нигерии делает нас на один шаг ближе к цели по ликвидации менингита к 2030 году».

Недавно Нигерия столкнулась с очередной вспышкой менингококка (Neisseria meningitidis) серогруппы С. В период с октября 2023 года по март 2024-го было зарегистрировано 1742 случая подозрений на менингит. 101 из них были подтверждены, 153 закончились летальным исходом.

Men5CV – конъюгатная вакцина, которая обеспечивает защиту от возбудителей менингококковой инфекции основных пяти серогрупп — A, C, W, Y и X. Ее разработка велась на протяжении 13 лет международной организацией в области здравоохранения PATH и Институтом сыворотки крови Индии при финансировании Министерства иностранных дел Великобритании.

В октябре 2023 года ВОЗ опубликовала сообщение, в котором рекомендовала странам мира применение Men5CV. Эффективность и безопасность вакцины оценивается в ходе фазы III клинических испытаний с участием детей в возрасте от 9 до 15 месяцев, которые проводятся на территории Мали.

Менингит – инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению оболочек головного и спинного мозга. Его могут вызвать вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные инфекции. Симптомами менингита являются головная боль, чувствительность к свету и звукам, ригидность затылочных мышц. Наибольшую опасность для человека представляет бактериальный менингит, который может привести к заражению крови и в конечном итоге к смерти.