Николай Демидов возглавил компанию AlphaRM

AlphaRM объявила о назначении нового генерального директора. Пост руководителя занял . Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе аналитической компании. Он сменил на этом посту Анну Ермолаеву, которая руководила компанией более 10 лет.

Карьеру на фармрынке начал в 1998 году в Информационно-аналитическом центре при редакции газеты «Фармацевтический вестник» (группа компаний «Бионика»), позднее преобразованном в компанию ЦМИ «Фармэксперт». В 2003 году Демидов возглавил компанию в качестве гендиректора.

После продажи бизнеса компании «Фармэксперт» в 2012 году американской IMS Health он возглавил ее подразделение в России и странах СНГ. В ноябре 2017 года в результате ребрендинга, последовавшего за слиянием компаний IMS Health и Quintiles, компания стала называться IQVIA. Демидов сохранил пост генерального директора с зоной ответственности фармбизнес аналитики, консалтинга и технологических решений для фарминдустрии.

В 2021 году покинул пост генерального менеджера IQVIA в России и СНГ и присоединился в качестве партнера к «Новус Кэпитал» – компании по сопровождению сделок слияния и поглощения в сфере фармацевтики в России. Он также является членом координационного совета РАФМ.

«Новый глава компании обладает богатым опытом в области разработок и внедрения технологических разработок и бизнес-аналитики для фармацевтической индустрии. Компания продолжит развивать ключевые проекты, включая цифровые аналитические сервисы для фармацевтического рынка, а также новые продукты, в том числе: интеграция различных продуктов с целью решения сложных комплексных задач, стоящих перед клиентами компании, улучшение параметров розничного мониторинга, обогащение и интерпретация данных системы МДЛП, совершенствование классификатора БАД и другие», — говорится в пресс-релизе.