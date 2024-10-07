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Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие микроРНК

07.10.2024
18:45
Ринат Васбеев
Нобелевскую премию по медицине в 2024 году вручили двум американским ученым. Виктор Эмброс и Гэри Равкан открыли молекулы микроРНК, которые регулируют работу генов.
Виктор Эмброс и Гэри Равкан | Фото: nobelprize.org

Ученые Виктор Эмброс из Школы медицины Университета Массачусетса и Гэри Равкан из Школы медицины Гарвардского университета получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в 1993 году «микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции генов», сообщается на сайте награды.

Ген микроРНК lin-4 был найден в геноме нематоды C. elegans. Эмброс и Равкан показали, что мутации в нем нарушают развитие червя. От микроРНК зависит, будет ли активен тот или иной ген в различных клетках организма. Существование микроРНК является «фундаментальным принципом управления активностью генов», появившимся в ходе эволюции и необходимым для стабильного развития и функционирования многоклеточных организмов, включая человеческий.

В 2023 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили ученым Каталине Карико и Дрю Вайсману. Их наградили за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать матричные РНК-вакцины (мРНК) против COVID-19.

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