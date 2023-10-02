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Нобелевскую премию вручили...

Нобелевскую премию вручили за исследования в области мРНК-вакцин против COVID-19

02.10.2023
15:26
Артем Косенок
Нобелевской премией по физиологии и медицине наградили за исследования в области мРНК-вакцин против COVID-19. Ее получили двое биохимиков.  
Каталин Карико и Дрю Вайсман | Фото: nobelprize.org

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили ученым Каталине Карико (вице-президент BioNTech RNA Pharmaceuticals) и Дрю Вайсману (профессор медицины в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании). Их наградили за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«Открытия двух нобелевских лауреатов сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года. Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время», — говорится в пресс-релизе.

Скорость, с которой могут быть разработаны мРНК-вакцины, открывает путь к использованию новой платформы также для вакцин против других инфекционных заболеваний. В будущем эту технологию также можно будет использовать для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака, добавили эксперты Нобелевского комитета.

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