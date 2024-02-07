Novartis купит за 2,7 млрд евро производителя онкопрепаратов MorphoSys

Novartis заключила соглашение о покупке MorphoSys, немецкой фармацевтической компании, специализирующейся на инновационных онкопрепаратах, за 2,7 млрд евро (примерно 2,9 млрд долл.). Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского производителя.

Сделка была единогласно согласована советом директоров обеих компаний. Novartis выплатит по 68 евро за акцию после получения разрешений от антимонопольных органов. Поглощение MorphoSys завершится в первой половине 2024 года.

Новое соглашение позволит швейцарскому фармгиганту получить для своего портфеля такие препараты, как pelabresib (применяется в комбинации с ruxolitinib для лечения миелофиброза) и tulmimetostat (двойной ингибитор гистон-лизиновой N-метилтрансферазы 1 и 2 (EZH1 и EZH2) для лечения солидных опухолей и лимфом).

MorphoSys приобрела pelabresib за 1,7 млрд долл. у американской компании Constellation Pharma, специализирующейся на лечении рака. Это одно из наиболее перспективных лекарственных средств немецкого производителя, направленное на лечение редкого типа рака костного мозга и узловатых лимфом. В декабре прошлого года pelabresib достиг основных целей в ходе завершающих этапов исследования. Во второй половине 2024 года планируется подать заявку в FDA на регистрацию препарата в сочетание с ruxolitinib, пишет Reuters.

В прошлом году Novartis сообщила о сокращении рабочих мест и операционных расходов. Производитель также добавил, что сосредоточится на заключении сделок по поглощению компаний стоимостью до 5 млрд долл.