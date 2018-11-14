Novartis опровергла информацию о выделении Sandoz в самостоятельную компанию

Газета ссылается на сотрудника Novartis, по словам которого, сотрудники получили неофициальную информацию об отделении Sandoz.

Между тем, официальный представитель Novartis Сриджит Мохан отметил, что Sandoz является неотъемлемой частью бизнеса компании.

В июле текущего года исполнительный директор Novartis Васант Нарасиман заявил о том, что компания рассматривает различные стратегические альтернативы для американского бизнеса Sandoz на фоне снижения цен и усиления конкуренции.

Позднее Novartis согласилась продать дерматологические активы Sandoz в США, а также некоторые твердые лекарственные формы для перорального применения индийской фармкомпании Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма») за 900 млн долл.

По информации Tages-Anzeiger, Васант Нарасиман недавно говорил о планах сделать Sandoz независимой компанией.

Однако, по словам Сриджита Мохана, речь идет о предоставлении Sandoz большей автономии, чтобы успешно конкурировать на дженериковом рынке. При это, подчеркнул он, компания останется в составе Novartis. Он также отметил, что ему не известно, откуда пошла информация об отделении дженерикового бизнеса.

В III квартале 2018 г. объем продаж Sandoz сократился на 6% и составил 2,4 млрд долл.