Novartis приобрела дочернюю компанию IFM и права на ингибитор cGAS-STING

Novartis заключила сделку о приобретении IFM Due, дочернего предприятия IFM Therapeutics. Авансовый платеж составит 90 млн долл. Еще 745 млн долл. будет выплачено по результатам прохождения исследований и коммерциализации препаратов. Пресс-релиз об этом опубликовала на своем сайте IFM Therapeutics.

Благодаря новой сделке Novartis получит права на портфель лекарственных средств IFM Due. Основанная в 2019 году дочерняя компания IFM Therapeutics специализируется на создании малых молекул, ингибирующих сигнальный путь cGAS-STING.

Ингибитор cGAS-STING является частью системы врожденного иммунитета. Он обнаруживает цитозольную ДНК и активирует иммунный ответ. Цитозол – жидкое содержимое клетки. В нормальных условиях в цитозоле не должно быть ДНК, так как она находится внутри ядра клетки. Однако при возникновении тех или иных патологических процессов в организме ДНК вирусов или бактерий может попадать в цитозол. В таком случае фермент cGAS распознает ее и связывается с ней, после чего синтезируется вторая молекула-мессенджер, циклический GMP-AMP (cGAMP), и активируется белок STING.

Ингибитор cGAS-STING играет также важную роль в аутофагии, клеточном старении и противоопухолевом иммунитете. При этом сверхактивация сигнального пути ведет к аутоиммунным и воспалительным заболеваниям. Фармакологическое ингибирование cGAS-STING потенциально может предотвратить развитие различных болезней, в том числе онкологических.

Это не первое соглашение между компаниями. В сентябре 2019 года стало известно об опционном договоре между IFM Therapeutics и Novartis, в соответствии с которым швейцарский фармацевтический производитель финансировал расходы своего нового партнера на проведение разработок и исследований.

В том же году IFM Therapeutics продала Novartis свою «дочку» IFM Tre, деятельность которой сосредоточена на методах лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), формы неалкогольной жировой болезни печени. Общая сумма сделки составила 1,575 млрд долл.

В 2017 году Bristol-Myers Squibb приобрела IFM Therapeutics за 300 млн долл.